Баскетболисты «Милана» обыграли «Олимпиакос» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в среду на площадке «Милана», завершилась со счетом 99:83 (15:21, 26:20, 26:20, 32:22) в пользу хозяев, у которых 16 очков набрал Крунослав Симон. В составе «Олимпиакоса» 16 очков на счету Георгиоса Принтезиса.

Результаты других матчей среды:

«Анадолу Эфес» — «Дарюшафака» — 93:81;.

«Бамберг» — «Реал» — 89:91.