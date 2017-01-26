Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28554621/
26 января 2017, 1:40 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболисты «Милана» обыграли «Олимпиакос» в матче Евролиги

МОСКВА, 26 янв — Р-Спорт. Баскетболисты итальянского «Милана» обыграли греческий «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в среду на площадке «Милана», завершилась со счетом 99:83 (15:21, 26:20, 26:20, 32:22) в пользу хозяев, у которых 16 очков набрал Крунослав Симон. В составе «Олимпиакоса» 16 очков на счету Георгиоса Принтезиса.

Результаты других матчей среды:

«Анадолу Эфес» — «Дарюшафака» — 93:81;.

«Бамберг» — «Реал» — 89:91.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя