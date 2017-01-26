Баскетболисты «Милана» обыграли «Олимпиакос» в матче Евролиги
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты итальянского «Милана» обыграли греческий «Олимпиакос» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, прошедшая в среду на площадке «Милана», завершилась со счетом 99:83 (15:21, 26:20, 26:20, 32:22) в пользу хозяев, у которых 16 очков набрал Крунослав Симон. В составе «Олимпиакоса» 16 очков на счету Георгиоса Принтезиса.
Результаты других матчей среды:
«Анадолу Эфес» — «Дарюшафака» — 93:81;.
«Бамберг» — «Реал» — 89:91.
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