БК «Енисей» с первого места в группе вышел в 1/8 финала Кубка Европы FIBA

Встреча заключительного тура в группе Р, прошедшая в среду в Лиссабоне, завершилась со счетом 89:58 (25:18, 21:10, 21:15, 22:15) в пользу российского клуба, в составе которого 12 очков набрал Александр Павлов.

«Енисей» занял первое место в своем квартете и вышел в 1/8 финала. В четверг состоится жеребьевка.