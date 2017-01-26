БК «Енисей» с первого места в группе вышел в 1/8 финала Кубка Европы FIBA
МОСКВА, 26 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты красноярского «Енисея» обыграли португальскую «Бенфику» в матче второго группового этапа Кубка Европы FIBA и вышли в плей-офф турнира.
Встреча заключительного тура в группе Р, прошедшая в среду в Лиссабоне, завершилась со счетом 89:58 (25:18, 21:10, 21:15, 22:15) в пользу российского клуба, в составе которого 12 очков набрал Александр Павлов.
«Енисей» занял первое место в своем квартете и вышел в 1/8 финала. В четверг состоится жеребьевка.
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