17 очков Рочести помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Фуэнабраду» в Еврокубке

По итогам встречи хозяева паркета потерпели поражение со счётом 87:91. На большой перерыв команды ушли с ничейным счётом, однако в третьей четверти краснодарцам удалось вырваться создать отрыв «+6». В заключительном отрезке встречи игрокам «Фуэнлабрады» удалось лишь сократить отставание до четырёх очков.



Самым результативным игроком матча стал защитник «Фуэнлабрады» Иван Паунич, набравший 20 очков. У «Локомотива» лучшим оказался Тейлор Рочести, на счету которого 17 очков.