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26 января 2017, 0:59 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

17 очков Рочести помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Фуэнабраду» в Еврокубке

В Испании состоялся очередной матч Евролиги, в рамках которого «Фуэнлабрада» на своей площадке принимала «Локомотив-Кубань».

По итогам встречи хозяева паркета потерпели поражение со счётом 87:91. На большой перерыв команды ушли с ничейным счётом, однако в третьей четверти краснодарцам удалось вырваться создать отрыв «+6». В заключительном отрезке встречи игрокам «Фуэнлабрады» удалось лишь сократить отставание до четырёх очков.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Фуэнлабрады» Иван Паунич, набравший 20 очков. У «Локомотива» лучшим оказался Тейлор Рочести, на счету которого 17 очков.
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