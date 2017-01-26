17 очков Рочести помогли «Локомотиву-Кубань» обыграть «Фуэнабраду» в Еврокубке
В Испании состоялся очередной матч Евролиги, в рамках которого «Фуэнлабрада» на своей площадке принимала «Локомотив-Кубань».
По итогам встречи хозяева паркета потерпели поражение со счётом 87:91. На большой перерыв команды ушли с ничейным счётом, однако в третьей четверти краснодарцам удалось вырваться создать отрыв «+6». В заключительном отрезке встречи игрокам «Фуэнлабрады» удалось лишь сократить отставание до четырёх очков.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Фуэнлабрады» Иван Паунич, набравший 20 очков. У «Локомотива» лучшим оказался Тейлор Рочести, на счету которого 17 очков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter