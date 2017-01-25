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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28553524/
25 января 2017, 22:13 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы

МОСКВА, 25 янв — Р-Спорт. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» вновь уступили литовскому «Летувос Ритас» в матче топ-16 Кубка Европы.

Встреча группы G, прошедшая в среду в Вильнюсе, завершилась со счетом 99:73 (22:17, 29:17, 20:25, 28:14) в пользу хозяев.

Ранее «Нижний Новгород» уступил литовской команде на своем паркете 17 января со счетом 63:97.

В следующем матче турнира «Нижний Новгород» сыграет 1 февраля на выезде с санкт-петербургским «Зенитом».
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