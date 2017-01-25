Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» вновь уступили литовскому «Летувос Ритас» в матче топ-16 Кубка Европы.
Встреча группы G, прошедшая в среду в Вильнюсе, завершилась со счетом 99:73 (22:17, 29:17, 20:25, 28:14) в пользу хозяев.
Ранее «Нижний Новгород» уступил литовской команде на своем паркете 17 января со счетом 63:97.
В следующем матче турнира «Нижний Новгород» сыграет 1 февраля на выезде с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter