Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили «Летувос Ритас» в матче Кубка Европы

Встреча группы G, прошедшая в среду в Вильнюсе, завершилась со счетом 99:73 (22:17, 29:17, 20:25, 28:14) в пользу хозяев.

Ранее «Нижний Новгород» уступил литовской команде на своем паркете 17 января со счетом 63:97.