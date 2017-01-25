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25 января 2017, 21:49 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

БК «Химки» одержал победу над «Ульмом» в матче топ-16 Кубка Европы

ХИМКИ (Московская область), 25 янв — Р-Спорт, Сергей Смышляев. Баскетболисты подмосковных «Химок» одержали победу над немецким «Ульмом» в матче топ-16 Кубка Европы.

Баскетболисты подмосковных Химок одержали победу над немецким <span class=error>Ульмом</span> в матче топ-16 Кубка Европы. Увеличить
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Встреча четвертого тура группы F прошла в среду в Химках и завершилась со счетом 85:84 (20:9, 19:24, 31:25, 15:26) в пользу хозяев. Самым результативным игроком в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 32 очка, а также сделавший 8 передач и 4 подбора. У «Ульма» автором дабл-дабла стал Огастин Рабит, на счету которого 20 очков и 10 подборов.

«Химки», одержавшие третью победу в четырех матчах, в пятом туре 1 февраля в гостях сыграют с литовским «Литкабелисом», а «Ульм» в этот же день встретится на выезде с немецкой «Баварией».
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