Баскетболистки курского «Динамо» обыграли французский «Монпелье» в матче Евролиги
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» на своем паркете обыграли французский «Монпелье» в матче группового этапа Евролиги.
Встреча группы А, прошедшая в среду в Курске, завершилась со счетом 65:43 (14:9, 17:9, 14:15, 20:10) в пользу хозяек. Лучшей у «Динамо» на паркете была Ннемкади Огвумике, оформившая
В следующем матче турнира «Динамо» сыграет 1 февраля дома с турецким «Фенербахче».
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