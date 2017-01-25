Баскетболистки УГМК разгромили турецкий «Хатай» с разницей в 63 очка в матче Евролиги

Встреча группы В, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась со счетом 103:40 (35:14, 28:8, 22:8, 18:10). В составе победительниц самой результативной была Бриттни Грайнер, набравшая 20 очков.

В следующем матче турнира УГМК, возглавляющий свою группу, сыграет на выезде с французским «Буржем» 1 февраля.