Баскетболистки УГМК разгромили турецкий «Хатай» с разницей в 63 очка в матче Евролиги
МОСКВА, 25 янв —
Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК на своем паркете разгромили турецкий «Хатай» с разницей в 63 очка в матче группового этапа Евролиги.
Встреча группы В, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась со счетом 103:40 (35:14, 28:8, 22:8, 18:10). В составе победительниц самой результативной была Бриттни Грайнер, набравшая 20 очков.
В следующем матче турнира УГМК, возглавляющий свою группу, сыграет на выезде с французским «Буржем» 1 февраля.
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