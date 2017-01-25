Ватутин: У меня неоднозначное отношение к проведению «Финала четырёх» в Москве

«У меня неоднозначное отношение к идее проведения “Финала четырёх” в Москве. Я понимаю, что это хорошо для наших болельщиков, которым не надо покупать авиабилеты, делать визы и бронировать гостиницы. Для клуба же это кратное увеличение давления и ответственности. Все прекрасно помнят опыт проведения “Финала четырёх” сезона-2004/05, который был в “Олимпийском”. Пожалуй, это один из самых неудачных “Финалов четырёх” в нашей истории. Тем не менее, если Евролига приняла такое решение, мы будем стараться выйти в этот “Финал четырёх” и выступить максимально удачно», — цитируют Ватутина «Известия».