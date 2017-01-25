«Химик» проиграл последний матч Лиги чемпионов

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В заключительном матче регулярного сезона игроки «Химика» навязали борьбу сопернику в первой четверти, пропустили рывок и отдали инициативу во второй, совершили камбек в третьей десятиминутке, но не сумели продолжить рывок в четвертой, и в результате уступили со счетом 60:69, сообщает официальный сайт турнира.

Команда завершила турнир на последнем месте в турнирной таблице Группы В — 3 победы при 11 поражениях.

БК «Химик» — БК «Маккаби Ришон» — 60:69 (12:12, 13:24, 22:16, 13:17).

БК «Химик»: Смит — 16 очков, подбор, 3 передачи, перехват; Бехерано — 14 очков, 3 подбора, 3 передачи, блок-шот; Лав — 8 очков, 11 подборов, 3 перехвата; Петров — 7 очков, 2 подбора; Конев — 5 очков, 2 подбора; Рябчук — 3 очка, 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата.

Фото: fiba.com.