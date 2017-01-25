Итудис: ЦСКА стыдно проиграть «Жальгирису», имея про ходу матча такое преимущество

ЦСКА во вторник потерпел поражение от «Жальгириса» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги — 74:79. К большому перерыву армейцы вели с преимуществом в семь очков (45:38), но последнюю четверть проиграли со счетом 13:22.

«Игроки “Жальгириса” играли намного лучше во второй половине встречи и были более решительными. Для ЦСКА стыдно проигрывать таким образом. Даже дети не упустили бы победу, имея такое преимущество по ходу встречи. Соперник набрал обороты после большого перерыва. Они были более сосредоточены и заслужили похвалы за это», — сказал Итудис, слова которого приводятся на сайте Евролиги.

В следующем матче ЦСКА, с 14 победами возглавляющий турнирную таблицу чемпионата при 5 поражениях, примет 27 января турецкий «Анадолу Эфес».