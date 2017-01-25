Баскетболисты «Црвены Звезды» победили «Басконию» в выездном матче Евролиги
Баскетболисты сербской «Црвены Звезды» нанесли гостевое поражение испанской «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги.
Встреча, состоявшаяся во вторник в испанском городе Витория, завершилась со счетом 87:69 (25:15, 25:12, 20:22, 17:20) в пользу белградцев.
В составе победителей самым результативным стал Марко Симонович, набравший 23 очка;
В другом матче греческий «Панатинаикос» на своем паркете победил испанскую «Барселону» — 71:65 (15:13, 21:16, 18:17, 17:19).
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