«Автодор» обыграл «Ле Ман» и вышел в плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов

Самым результативным в составе саратовской команды стал форвард Ник Миннерат, в его активе 28 очков.

В турнирной таблице группы B «Автодор» занял четвертое место, которое позволило ему выйти в 1/32 финала соревнований. «Ле Ман» финишировал первым.