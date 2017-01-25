«Автодор» обыграл «Ле Ман» и вышел в плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Автодор» одержал победу над французским «Ле Маном» со счетом 85:81 в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов.
Самым результативным в составе саратовской команды стал форвард Ник Миннерат, в его активе 28 очков.
В турнирной таблице группы B «Автодор» занял четвертое место, которое позволило ему выйти в 1/32 финала соревнований. «Ле Ман» финишировал первым.
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