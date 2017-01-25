По словам специалиста, для его подопечных этот успех — серьезное достижение.

— Обе команды продемонстрировали хорошую игру, но были точнее в решающих моментах, — подчеркнул Паниджани. — «Зенит» — классная команда, играющая в этом составе не первый год. Для нас победа над ним является серьезным достижением. В Еврокубке каждая команда обыграть любую. (Эли ШВИДЛЕР).