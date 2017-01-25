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25 января 2017, 0:59 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Симоне Паниджани: Победа над «Зенитом» — серьезное достижение для «Хапоэля»

Главный тренер «Хапоэля» Симоне Паниджани после победы над «Зенитом» (97:81) в матче 2-го группового турнира Кубка Европы отдал должное российской команде.

По словам специалиста, для его подопечных этот успех — серьезное достижение.

— Обе команды продемонстрировали хорошую игру, но были точнее в решающих моментах, — подчеркнул Паниджани. — «Зенит» — классная команда, играющая в этом составе не первый год. Для нас победа над ним является серьезным достижением. В Еврокубке каждая команда обыграть любую. (Эли ШВИДЛЕР).
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