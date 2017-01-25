Литовская ярость. «Жальгирис» впервые побил ЦСКА в Евролиге
Каунасцы провели почти всю заключительную четверть без удалённого Шарунаса Ясикявичюса, но всё равно одержали историческую победу над ЦСКА.
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Гонка за первое место в регулярном чемпионате Евролиги продолжается. До отчётного тура ЦСКА имел незначительное преимущество над «Реалом» и «Олимпиакосом», вцепившихся в «армейцев» после их неудачной серии. Январское расписание несколько сжалилось над москвичами, позволив перевести дыхание: «Жальгирис» стал третьим соперником кряду с отрицательным балансом побед и поражений.
Литовцы же отдыха не знают, о чём не преминул напомнить Шарунас Ясикявичюс в официальном предматчевом комментарии. Действительно, клуб из Каунаса проводил уже третий поединок за 5 дней, причём упустил возможность разжиться очками в матче против одного из аутсайдеров Евролиги «Галатасарая». ЦСКА последний тур Единой лиги пропускал и подходил к литовскому вояжу, получив чуть больше отдыха, чем обычно.
Главным героем первых минут встречи стал центровой каунасцев Аугусто Лима, неожиданно для всех попадавший с любой дистанции. Не так много времени на раскачку понадобилось и Кевину Пангосу, отправившему в кольцо ЦСКА два трёхочковых. Сюрпризом активность и заряженность хозяев на борьбу для «армейцев» не стала: несколько перехватов и ответных «трёх» от Кулагина и Воронцевича привели команды к телевизионному
Лима и Пангос долго обитали в протоколе в одиночестве, пока первые очки не набрал Паулюс Янкунас. У «армейцев» лидера обнаружено не было, хотя уже с середины четверти игра традиционно шла через Нандо де Коло. Француз не блистал в нападении, зато совершенно не чурался отрабатывать в защите, принося лишние владения своей команде и получая «всеобщее одобрение», доносившееся с хорошо заполненных трибун — 20:20.
Вторая четверть началась с обилия фолов на обоих концах площадки, причём сразу два подряд получил Кори Хиггинс, явно не попавший в ритм после длительного отсутствия. Тем временем Де Коло продолжал разогреваться: после досадной потери Нандо тут же не раздумывая выпалил
Самый большой объём работы проделывал Джеймс Огастин, словно бульдозер «месивший» своих соперников на чужом щите. После очередного эпизода, когда Джеймс выиграл позицию у оппонента (и реализовал штрафные), звание самого результативного игрока перешло к «большому» ЦСКА. Гости имели отличную возможность заполучить двузначное преимущество в концовке половины (Шарунас ещё помог и своим «техническим»), но несколько потерь и неточный бросок с сиреной Дмитрия Кулагина оставили на табло прозаичные «+7» — 38:45.
Литовцам потребовалось всего 2 минуты, чтобы сократить всё отставание: Пангос, Вестерманн и Янкунас организовали рывок 8:0, «расстреляв» кольцо соперника с дистанции. При этом хозяева серьёзно притормозили нападение «армейцев», позволив совершить считанные броски без сопротивления. Однако развить успех дружина Ясикявичюса не смогла и к середине четверти по контрпродуктивности сравнялась с гостями, у которых, кстати, на первый план вышел поначалу провалившийся Хиггинс: Кори с идеальной траекторией реализовывал один штрафной за другим.
Концовка четверти получилось куда более яркой, чем предыдущие 8 минут. Сначала Андрей Воронцевич попал «трёхочковый» в быстром нападении, на что литовцы ответили флоутером Вестерманна, а затем притаившийся Аарон Джексон точно выстрелил из угла, отодвинув соперника на дистанцию 4 очков — 57:61.
После перерыва между четвертями на площадке стало ещё жарче. Ясикявичюс после первого же свистка арбитра пошёл искать баскетбольную истину, но вместо этого нашёл лишь второй технический — на лице «Шараса» проявилась ярость, которую многие уже позабыли после того, как литовская легенда повесила кроссовки на гвоздь. На эмоциях хозяева несколько раз отзащищались и даже вынудили Итудиса взять
Команды почувствовали неизбежность близкой концовки и почти в каждом владении допускали невынужденные ошибки. Разрыв в 4−6 очков держался достаточно продолжительное время, пока «Жальгирио Арену» не сотряс трёхочковый молчавшего весь матч Артураса Милакниса (68:70). Куда больший ажиотаж вызвало ещё одно дальнее попадание: на этот раз свою пушку расчехлил Пангос, к тому моменту вновь ставший самым результативным игроком на площадке, и вывел свою команду вперёд (73:72).
Баскетбольные качели начали свой неспешный ход. На средний бросок Кори Хиггинса Паулюс Янкунас ответил двумя штрафными (75:74). Следующая попытка Кори получилась куда более авантюрной, и после отскока ни один из игроков ЦСКА не смог толком побороться за подбор. Вновь ходят «зелёные», и вновь не ошибаются: Милакнис исхитрился бросить от щита и не прогадал (77:74). Оставшиеся без
Канадец без тени сомнений реализовал оба штрафных, зафиксировав первую в истории Евролиги победу «Жальгириса» над ЦСКА — 79:74. Уже завтра «Реал» и «Олимпиакос» имеют шанс разделить первое место с командой Димитриса Итудиса.
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