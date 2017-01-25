Литовская ярость. «Жальгирис» впервые побил ЦСКА в Евролиге

Гонка за первое место в регулярном чемпионате Евролиги продолжается. До отчётного тура ЦСКА имел незначительное преимущество над «Реалом» и «Олимпиакосом», вцепившихся в «армейцев» после их неудачной серии. Январское расписание несколько сжалилось над москвичами, позволив перевести дыхание: «Жальгирис» стал третьим соперником кряду с отрицательным балансом побед и поражений.



Литовцы же отдыха не знают, о чём не преминул напомнить Шарунас Ясикявичюс в официальном предматчевом комментарии. Действительно, клуб из Каунаса проводил уже третий поединок за 5 дней, причём упустил возможность разжиться очками в матче против одного из аутсайдеров Евролиги «Галатасарая». ЦСКА последний тур Единой лиги пропускал и подходил к литовскому вояжу, получив чуть больше отдыха, чем обычно.

Главным героем первых минут встречи стал центровой каунасцев Аугусто Лима, неожиданно для всех попадавший с любой дистанции. Не так много времени на раскачку понадобилось и Кевину Пангосу, отправившему в кольцо ЦСКА два трёхочковых. Сюрпризом активность и заряженность хозяев на борьбу для «армейцев» не стала: несколько перехватов и ответных «трёх» от Кулагина и Воронцевича привели команды к телевизионному тайм-ауту практически при равном счёте (14:13).



Лима и Пангос долго обитали в протоколе в одиночестве, пока первые очки не набрал Паулюс Янкунас. У «армейцев» лидера обнаружено не было, хотя уже с середины четверти игра традиционно шла через Нандо де Коло. Француз не блистал в нападении, зато совершенно не чурался отрабатывать в защите, принося лишние владения своей команде и получая «всеобщее одобрение», доносившееся с хорошо заполненных трибун — 20:20.

Вторая четверть началась с обилия фолов на обоих концах площадки, причём сразу два подряд получил Кори Хиггинс, явно не попавший в ритм после длительного отсутствия. Тем временем Де Коло продолжал разогреваться: после досадной потери Нандо тут же не раздумывая выпалил из-за дуги, реализовав первый трёхочковый ЦСКА в десятиминутке. Посыл партнёра поддержал капитан Виктор Хряпа, выдавший ударный отрезок, в который вошли «трёха», данк и изящный лэй-ап (31:35).

Самый большой объём работы проделывал Джеймс Огастин, словно бульдозер «месивший» своих соперников на чужом щите. После очередного эпизода, когда Джеймс выиграл позицию у оппонента (и реализовал штрафные), звание самого результативного игрока перешло к «большому» ЦСКА. Гости имели отличную возможность заполучить двузначное преимущество в концовке половины (Шарунас ещё помог и своим «техническим»), но несколько потерь и неточный бросок с сиреной Дмитрия Кулагина оставили на табло прозаичные «+7» — 38:45.

Литовцам потребовалось всего 2 минуты, чтобы сократить всё отставание: Пангос, Вестерманн и Янкунас организовали рывок 8:0, «расстреляв» кольцо соперника с дистанции. При этом хозяева серьёзно притормозили нападение «армейцев», позволив совершить считанные броски без сопротивления. Однако развить успех дружина Ясикявичюса не смогла и к середине четверти по контрпродуктивности сравнялась с гостями, у которых, кстати, на первый план вышел поначалу провалившийся Хиггинс: Кори с идеальной траекторией реализовывал один штрафной за другим.



Концовка четверти получилось куда более яркой, чем предыдущие 8 минут. Сначала Андрей Воронцевич попал «трёхочковый» в быстром нападении, на что литовцы ответили флоутером Вестерманна, а затем притаившийся Аарон Джексон точно выстрелил из угла, отодвинув соперника на дистанцию 4 очков — 57:61.