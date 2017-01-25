28 очков Миннерата помогли «Автодору» обыграть «Ле-Ман» в Лиге чемпионов ФИБА

«Автодор» проиграл вторую четверть со счётом 18:31. Это позволило французам выйти вперёд, но в заключительной десятиминутке игроки «Автодора» вернули себе преимущество и довели матч до победы.



Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Автодора» Николас Миннерат. Он набрал 28 очков, совершил 7 подборов, отдал 3 передачи и сделал 2 перехвата.

