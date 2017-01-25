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25 января 2017, 0:42 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

28 очков Миннерата помогли «Автодору» обыграть «Ле-Ман» в Лиге чемпионов ФИБА

Саратовский «Автодор» обыграл французский «Ле-Ман» в 14-м туре группы B Лиги чемпионов ФИБА — 85:81.

«Автодор» проиграл вторую четверть со счётом 18:31. Это позволило французам выйти вперёд, но в заключительной десятиминутке игроки «Автодора» вернули себе преимущество и довели матч до победы.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Автодора» Николас Миннерат. Он набрал 28 очков, совершил 7 подборов, отдал 3 передачи и сделал 2 перехвата.
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