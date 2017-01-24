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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28540333/
24 января 2017, 23:52 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Дабл-дабл Бурусиса помог «Панатинаикосу» обыграть «Барселону» в Евролиге

Греческий «Панатинаикос» на домашнем паркете обыграл «Барселону» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 71:65.

«Барселона» уступила, несмотря на победу в четвёртой четверти со счётом 19:17.

Самым результативным игроком матча стал греческий центровой «Панатинаикоса» Яннис Бурусис, которому удалось оформить дабл-дабл — 14 очков и 11 подборов. Помимо этого Яннис отдал 3 передачи и сделал 1 перехват.

«Барселона» занимает 10-е место в турнирной таблице, «Панатинаикос» на шестой строчке.
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