Дабл-дабл Бурусиса помог «Панатинаикосу» обыграть «Барселону» в Евролиге
Греческий «Панатинаикос» на домашнем паркете обыграл «Барселону» в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 71:65.
«Барселона» уступила, несмотря на победу в четвёртой четверти со счётом 19:17.
Самым результативным игроком матча стал греческий центровой «Панатинаикоса» Яннис Бурусис, которому удалось оформить
«Барселона» занимает 10-е место в турнирной таблице, «Панатинаикос» на шестой строчке.
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