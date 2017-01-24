Дабл-дабл Бурусиса помог «Панатинаикосу» обыграть «Барселону» в Евролиге

«Барселона» уступила, несмотря на победу в четвёртой четверти со счётом 19:17.



Самым результативным игроком матча стал греческий центровой «Панатинаикоса» Яннис Бурусис, которому удалось оформить дабл-дабл — 14 очков и 11 подборов. Помимо этого Яннис отдал 3 передачи и сделал 1 перехват.



«Барселона» занимает 10-е место в турнирной таблице, «Панатинаикос» на шестой строчке.