«Зенит» проиграл «Хапоэлю» в матче топ-16 Кубка Европы по баскетболу

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Райан Тулсон, в его активе 27 очков. У «Хапоэля» больше всех очков набрал центровой Амаре Стадемайр — 26.

В турнирной таблице группы G «Зенит» занимает второе место, одержав в четырех матчах две победы, «Хапоэль» с тремя победами идет первым.

В следующем матче «Зенит» на своей площадке примет другой российский клуб «Нижний Новгород», «Хапоэль» также дома сыграет с литовским «Летувосом Ритасом». Обе встречи пройдут 1 февраля.