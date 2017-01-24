«Зенит» проиграл «Хапоэлю» в матче топ-16 Кубка Европы по баскетболу
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Зенит» проиграл израильскому «Хапоэлю» из Иерусалима со счетом 81:97 в гостевом матче третьего тура стадии топ-16 Кубка Европы.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Райан Тулсон, в его активе 27 очков. У «Хапоэля» больше всех очков набрал центровой Амаре Стадемайр — 26.
В турнирной таблице группы G «Зенит» занимает второе место, одержав в четырех матчах две победы, «Хапоэль» с тремя победами идет первым.
В следующем матче «Зенит» на своей площадке примет другой российский клуб «Нижний Новгород», «Хапоэль» также дома сыграет с литовским «Летувосом Ритасом». Обе встречи пройдут 1 февраля.
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