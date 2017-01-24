Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28540282/
24 января 2017, 23:48 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

«Зенит» проиграл «Хапоэлю» в матче топ-16 Кубка Европы по баскетболу

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб «Зенит» проиграл израильскому «Хапоэлю» из Иерусалима со счетом 81:97 в гостевом матче третьего тура стадии топ-16 Кубка Европы.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Райан Тулсон, в его активе 27 очков. У «Хапоэля» больше всех очков набрал центровой Амаре Стадемайр — 26.

В турнирной таблице группы G «Зенит» занимает второе место, одержав в четырех матчах две победы, «Хапоэль» с тремя победами идет первым.

В следующем матче «Зенит» на своей площадке примет другой российский клуб «Нижний Новгород», «Хапоэль» также дома сыграет с литовским «Летувосом Ритасом». Обе встречи пройдут 1 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Жиба заявил, что его слова об употреблении допинга волейболистами РФ были искажены

Кто заменит незаменимого: чего ждать от нового руководства "Формулы-1"

Глава оргкомитета ОИ-2018 уверен, что сборная России примет участие в Играх