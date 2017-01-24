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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28540140/
24 января 2017, 23:42 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

ЦСКА уступил «Жальгирису» в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл литовскому «Жальгирису» со счетом 74:79 в гостевом матче 19-го тура Евролиги.

В гостях армейцы проиграли литовскому клубу со счетом 74:79. Увеличить
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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Кевин Пангос (21 очко).

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу лиги, одержав 14 побед в 19 встречах. «Жальгирис», в активе которого семь побед, идет 13-м.

В следующем туре ЦСКА 27 января примет турецкий «Анадолу Эфес», в тот же день «Жальгирис» в гостях сыграет с турецкой «Дарюшшафакой».
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