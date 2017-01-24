ЦСКА уступил «Жальгирису» в матче баскетбольной Евролиги

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Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Кевин Пангос (21 очко).

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу лиги, одержав 14 побед в 19 встречах. «Жальгирис», в активе которого семь побед, идет 13-м.

В следующем туре ЦСКА 27 января примет турецкий «Анадолу Эфес», в тот же день «Жальгирис» в гостях сыграет с турецкой «Дарюшшафакой».