Кит в сетях. УНИКС не справился с «Фенербахче» дома
Нейтрализовав Лэнгфорда, стамбульцы сумели выйти победителями из масштабной трёхочковой перестрелки, развернувшейся в Казани.
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Сенсационная выездная победа над «Фенербахче» в первом круге стала первой в сезоне для УНИКСа. А повторная встреча в Казани имела для команды Евгения Пашутина, на прошлой неделе увеличившей отставание от зоны
Вся первая половина матча
В начале второй десятиминутки чешский «бигмэн» продолжил доминировать под чужим щитом, а УНИКС допустил две потери подряд. За второй из них последовал неспортивный фол Воронова, после которого он, едва выйдя на площадку, тут же ушёл назад на скамейку, а «Фенер» повёл «+11». В эти минуты чуть ли ни единственными надеждами хозяев в нападении были Параховский и Павел Антипов. Ситуацию кардинально изменило возвращение Лэнгфорда. На этот раз Евгений Пашутин дал указание не помогать своему лидеру заслонами, а оставлять его наедине с оппонентами. Реализовав трёхочковый через руки Богдана Богдановича, Кит почувствовал уверенность и начал разрывать оборону гостей проходами, вынуждая их нарушать правила. А в ещё одном эпизоде, когда все были уверены, что он будет завершать атаку сам, сделал скидку на Параховского. Взрыв активности Лэнгфорда, записавшего в актив 7 очков менее чем за две минуты, привел к тому, что хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд. Однако концовку четверти лучше провели турки и, благодаря попаданиям Датоме, сумели к большому перерыву вернуть себе превосходство.
Тон третьей четверти задали дальние попадания Столла и Вадима Панина, но «Фенербахче» ответил с периметра ещё более мощно. А после отличной пятиминутки Богдановича, отметившегося на этом отрезке 9 очками, перевес его команды вырос до «+13». Лэнгфорд опять попал под плотную опеку и ушёл в тень, но в рядах УНИКСа нашлись другие заводилы. Агрессивный напор Орландо Джонсона и самоотверженная работа под щитами Параховского не дали команде провалиться, и разрыв начал сокращаться. А особенно эффектным в исполнении дуэта стало владение на 5 очков, в котором защитник, забив, несмотря на нарушение правил, не реализовал штрафной, но центровой, подобрав мяч, добил его с фолом и добавил ещё очко с линии штрафных. Однако гости продолжали регулярно попадать
Заключительная четверть превратилась в погоню казанцев за турками. Возглавляли её те же Параховский и Джонсон, который зарядил партнёров эмоциями, вколотив сумасшедший данк через Ахмета Дювериоглу. Их почин поддержали Антипов и Коти Кларк, а «Фенербахче», потеряв перебравшего лимит фолов Веселы, полностью уступил инициативу в трёхсекундной зоне. Очередная серия дальних попаданий Перо Антича и Датоме некоторое время позволяла гостям удерживать комфортную разницу. Но когда на авансцене вновь появился Лэнгфорд и после двух подборов в нападении кряду Параховского со второй попытки реализовал трёхочковый, отставание УНИКСа сократилось до «-3» за две минуты до конца. Хозяева имели реальный шанс подойти к сопернику ещё ближе после того, как Кит прервал атаку турок перехватом, но в самый важный момент и Джонсон, и Параховский промахнулись. А затем штрафные Дювериоглу и неточный бросок Лэнгфорда, чьи 11 очков стали его худшим показателем в сезоне Евролиги, поставили точку в матче — 81:86.
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