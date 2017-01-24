Кит в сетях. УНИКС не справился с «Фенербахче» дома

Сенсационная выездная победа над «Фенербахче» в первом круге стала первой в сезоне для УНИКСа. А повторная встреча в Казани имела для команды Евгения Пашутина, на прошлой неделе увеличившей отставание от зоны плей-офф, не менее большое значение. Чрезвычайно сложную задачу для хозяев немного упрощало возвращение в строй Евгения Воронова и травма одного из лидера турок — центрового Экпе Юдо.

Вся первая половина матча чем-то напоминала боксёрский поединок, в котором один из соперников мощным напором прижимал оппонента к канатам, но затем пропускал несколько сокрушительных ударов и был вынужден отступить на исходную позицию. Главным действующим лицом стартовой четверти стал чешский форвард стамбульцев Ян Веселы. На первых минутах поединка остановить его УНИКС мог только ценой нарушения правил, а в остальных случаях чех, удачно открываясь в трёхсекундной, не промахивался. Хозяева же никак не могли наладить взаимодействие в нападении, поскольку Пол Столл терял время на преодоление агрессивного противодействия Бобби Диксона, а Кита Лэнгфорда фактически выключили из игры постоянными сдваиваниями. В довершение всех бед Артём Параховский очень быстро получил два фола за попытки накрыть данки Веселы и Луиджи Датоме. «Фенербахче» мог бы сходу уйти в отрыв, но неудержимый чех реализовал лишь один штрафной из четырёх и затормозил разгон своей команды. А когда казанцы сумели закрыть пути под свой щит и сместили акценты в атаке на периметр, то после трёх трёхочковых Столла (дважды кряду) и Каймакоглу сравняли счёт. Но затем, наконец, прорвало из-за дуги «снайперов» гостей, на площадку после небольшого отдыха вернулся Веселы, набравший к первому перерыву 11 очков, и турки вновь вышли вперёд, выиграв первую четверть 22:15.

В начале второй десятиминутки чешский «бигмэн» продолжил доминировать под чужим щитом, а УНИКС допустил две потери подряд. За второй из них последовал неспортивный фол Воронова, после которого он, едва выйдя на площадку, тут же ушёл назад на скамейку, а «Фенер» повёл «+11». В эти минуты чуть ли ни единственными надеждами хозяев в нападении были Параховский и Павел Антипов. Ситуацию кардинально изменило возвращение Лэнгфорда. На этот раз Евгений Пашутин дал указание не помогать своему лидеру заслонами, а оставлять его наедине с оппонентами. Реализовав трёхочковый через руки Богдана Богдановича, Кит почувствовал уверенность и начал разрывать оборону гостей проходами, вынуждая их нарушать правила. А в ещё одном эпизоде, когда все были уверены, что он будет завершать атаку сам, сделал скидку на Параховского. Взрыв активности Лэнгфорда, записавшего в актив 7 очков менее чем за две минуты, привел к тому, что хозяева не только отыгрались, но и вышли вперёд. Однако концовку четверти лучше провели турки и, благодаря попаданиям Датоме, сумели к большому перерыву вернуть себе превосходство.



Тон третьей четверти задали дальние попадания Столла и Вадима Панина, но «Фенербахче» ответил с периметра ещё более мощно. А после отличной пятиминутки Богдановича, отметившегося на этом отрезке 9 очками, перевес его команды вырос до «+13». Лэнгфорд опять попал под плотную опеку и ушёл в тень, но в рядах УНИКСа нашлись другие заводилы. Агрессивный напор Орландо Джонсона и самоотверженная работа под щитами Параховского не дали команде провалиться, и разрыв начал сокращаться. А особенно эффектным в исполнении дуэта стало владение на 5 очков, в котором защитник, забив, несмотря на нарушение правил, не реализовал штрафной, но центровой, подобрав мяч, добил его с фолом и добавил ещё очко с линии штрафных. Однако гости продолжали регулярно попадать из-за дуги, и перед решающей четвертью сохранили преимущество в 8 очков.

Заключительная четверть превратилась в погоню казанцев за турками. Возглавляли её те же Параховский и Джонсон, который зарядил партнёров эмоциями, вколотив сумасшедший данк через Ахмета Дювериоглу. Их почин поддержали Антипов и Коти Кларк, а «Фенербахче», потеряв перебравшего лимит фолов Веселы, полностью уступил инициативу в трёхсекундной зоне. Очередная серия дальних попаданий Перо Антича и Датоме некоторое время позволяла гостям удерживать комфортную разницу. Но когда на авансцене вновь появился Лэнгфорд и после двух подборов в нападении кряду Параховского со второй попытки реализовал трёхочковый, отставание УНИКСа сократилось до «-3» за две минуты до конца. Хозяева имели реальный шанс подойти к сопернику ещё ближе после того, как Кит прервал атаку турок перехватом, но в самый важный момент и Джонсон, и Параховский промахнулись. А затем штрафные Дювериоглу и неточный бросок Лэнгфорда, чьи 11 очков стали его худшим показателем в сезоне Евролиги, поставили точку в матче — 81:86.