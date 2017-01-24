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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28539976/
24 января 2017, 23:08 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Арбитры удалили тренера «Жальгириса» в матче с ЦСКА

В начале четвертой четверти матча регулярного чемпионата Евролиги между «Жальгирисом» и ЦСКА, литовский клуб остался без главного тренера.

Арбитры зафиксировали фол на форварде армейцев Андрее Воронцевиче, чем оказался недоволен наставник «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс.

Арбитры несколько раз попросили специалиста вернуться в техническую зону, однако он не отреагировал на их замечания. По итогу они приняли решение удалить Ясикявичюса со скамейки команды.
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