Арбитры удалили тренера «Жальгириса» в матче с ЦСКА

Арбитры зафиксировали фол на форварде армейцев Андрее Воронцевиче, чем оказался недоволен наставник «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс.

Арбитры несколько раз попросили специалиста вернуться в техническую зону, однако он не отреагировал на их замечания. По итогу они приняли решение удалить Ясикявичюса со скамейки команды.