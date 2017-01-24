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24 января 2017, 21:55 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Галатасарай» разгромил «Маккаби» «+39» в Евролиге, Гудлок набрал 22 очка

Турецкий «Галатасарай» обыграл «Маккаби» Тель-Авив в матче 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 102:63.

Турецкая команда уверенно выиграла каждую из четырёх десятиминуток, в концовке набрав на 19 очков больше соперника (30:11).

Самым эффективным игроком матча стал американский защитник «Маккаби» Эндрю Гудлок. Он набрал 22 очка, совершил 3 подбора и отдал 1 передачу.

«Галатасарай» занимает 14-е место в турнирной таблице, «Маккаби» — 15-й.
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