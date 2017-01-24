Пашутин: БК УНИКС психологически оказался не готов к началу матча с «Фенербахче»

УНИКС проиграл турецкому «Фенербахче» в Казани в матче Евролиги со счетом 81:86.

«Фенербахче» — это команда с большой скамейкой, которая совсем недавно разгромила «Панатинаикос». Мы готовились к матчу, но подошли не совсем готовыми психологически. Мы допустили слишком много потерь в начале игры, что позволило гостям повести в счете. Затем УНИКС улучшил игру, стал лучше защищаться, больше забивать и заставлять «Фенербахче» ошибаться. Счет стал равным — 32:32, но затем мы допустили две ошибки, когда игра была в наших руках, и все изменилось. Нужно было играть в таком ключе весь матч, чтобы победить, — заявил Пашутин журналистам.

«В четвертой четверти мы показывали командный баскетбол, Артем Параховский классно сыграл в атаке, но, как я сказал команде, такую игру нужно показывать все 40 минут, а не 10−15. Нужно сделать выводы из ошибок перед следующими матчами», — отметил главный тренер казанцев.