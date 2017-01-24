Обрадович: «Фенербахче» контролировал ход матча Евролиги с баскетболистами УНИКСа

Во вторник УНИКС проиграл «Фенербахче» в Казани в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 81:86.

«Еще после матча в Стамбуле мы поняли, насколько силен УНИКС. И сейчас у него появились новые игроки, хотя некоторые лидеры отсутствовали сегодня. Надо было сыграть в очень хороший баскетбол, чтобы победить, и сегодня мы контролировали игру с начала и до конца. Были спады, но это проблема нашей игры. Иногда мы играем отлично, а иногда так, как будто ребята впервые взяли мяч в руки. Если играть с высокой концентрацией все 40 минут, то мы победим любого. Если нет — любой обыграет нас», — сказал Обрадович журналистам.

Лучший снайпер УНИКСа Кит Лэнгфорд набрал 11 очков и ни разу не смог бросить со средней дистанции.

«Мы знали, что Кит очень важен для УНИКСа. Он лучший снайпер Евролиги. Он бросал не менее 18 раз с игры плюс 9 штрафных, но сегодня мы сдержали его, и я очень рад этому. Но это только одна часть нашей победы. УНИКС — это не только Лэнгфорд. Сегодня классно сыграл Артем Параховский, который забивал все и очень легко. Нам нужно было защищаться как команда, а не думать об одном игроке», — отметил главный тренер «Фенербахче».