УНИКС уступил «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Артем Параховский (21 очко).

УНИКС занимает 12-е место в турнирной таблице, победив лишь в семи встречах из 19. «Фенербахче», в активе которого 11 побед, идет четвертым.

В следующем туре УНИКС 26 января сыграет в гостях против израильского «Маккаби», в тот же день «Фенербахче» примет турецкий «Галатасарай».