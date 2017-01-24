УНИКС уступил «Фенербахче» в матче баскетбольной Евролиги
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб УНИКС проиграл турецкому «Фенербахче» со счетом 81:86 в домашнем матче 19-го тура Евролиги.
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Артем Параховский (21 очко).
УНИКС занимает 12-е место в турнирной таблице, победив лишь в семи встречах из 19. «Фенербахче», в активе которого 11 побед, идет четвертым.
В следующем туре УНИКС 26 января сыграет в гостях против израильского «Маккаби», в тот же день «Фенербахче» примет турецкий «Галатасарай».
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