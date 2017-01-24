С. Обрадович: «Фуэнлабрада» — команда с гордостью, её нелегко обыграть на выезде
Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович дал комментарий к предстоящему матчу Еврокубка с «Фуэнлабрадой», запланированному на 25 января в Испании.
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«Несмотря на то что мы победили “Фуэнлабраду” в Краснодаре, будет непросто сделать то же самое на выезде. Это команда, у которой есть гордость, и дома они играют очень хорошо. Мы хотим застолбить себе место в
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