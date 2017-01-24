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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28536606/
24 января 2017, 17:06 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

С. Обрадович: «Фуэнлабрада» — команда с гордостью, её нелегко обыграть на выезде

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович дал комментарий к предстоящему матчу Еврокубка с «Фуэнлабрадой», запланированному на 25 января в Испании.

Главный тренер Локомотива-Кубань Саша <span class=error>Обрадович</span> дал комментарий к предстоящему матчу <span class=error>Еврокубка</span> с Фуэнлабрадой запланированному на 25 января в Испании. Увеличить
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«Несмотря на то что мы победили “Фуэнлабраду” в Краснодаре, будет непросто сделать то же самое на выезде. Это команда, у которой есть гордость, и дома они играют очень хорошо. Мы хотим застолбить себе место в плей-офф, и мы также хотим победить в нашей группе. Мы потратили много времени на путешествие из Сибири в Испанию, но я не ищу для себя оправданий», — приводит слова Обрадовича официальный сайт турнира.
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