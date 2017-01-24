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24 января 2017, 16:17 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Ясикявичюс: Встречаемся с ЦСКА не в самый подходящий момент сезона

Главный тренер литовского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс дал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с ЦСКА, который состоится 24 января в Каунасе.

«Мы встречаемся с ЦСКА не в лучший момент сезона. Они не играли в минувший уик-энд, в то время как для нас это будет третий матч за последние пять дней. Это один момент. Другой состоит в том, что после поражений, которые они потерпели несколько недель назад, их команда повысила своё внимание к игре в защите. Хотя не удивительно, что они больше работают над этой областью, потому что в атаке у них не было никаких проблем в последние два-три года.

Это будет тяжёлый матч, но когда мы играем против действующего чемпиона Евролиги, мы не должны испытывать прессинг, нам просто нужно играть со страстью", — приводит слова Ясикявичуса официальный сайт Евролиги.
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