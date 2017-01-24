Ясикявичюс: Встречаемся с ЦСКА не в самый подходящий момент сезона
Главный тренер литовского «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс дал комментарий к предстоящему матчу Евролиги с ЦСКА, который состоится 24 января в Каунасе.
«Мы встречаемся с ЦСКА не в лучший момент сезона. Они не играли в минувший
Это будет тяжёлый матч, но когда мы играем против действующего чемпиона Евролиги, мы не должны испытывать прессинг, нам просто нужно играть со страстью", — приводит слова Ясикявичуса официальный сайт Евролиги.
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