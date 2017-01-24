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24 января 2017, 13:54 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Евгений Пашутин: «Фенербахче» — это мотивация для всех игроков УНИКСа

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги с турецким «Фенербахче».

«Фенербахче» сейчас набрал хороший ритм, обыграл Панатинаикос с большим счётом, вернулся в строй травмированный Богданович, усилились Бенетом. Все в строю. Ещё при первой игре мы помнили, что команда — участник «Финала четырёх». Именитый тренер Желько Обрадович. На каждой позиции по два игрока высочайшего уровня. «Фенербахче» — это мотивация для всех ребят, — приводит слова Пашутина официальный сайт УНИКСа.
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