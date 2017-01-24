ЦСКА сыграет с литовским «Жальгирисом» в матче баскетбольной Евролиги
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Баскетбольный ЦСКА сыграет во вторник в гостях с литовским «Жальгирисом» в матче 19-го тура Евролиги. Давний соперник армейцев еще по чемпионату СССР одержал в нынешнем турнире лишь шесть побед и вновь не претендует на выход в четвертьфинал.
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Яркое противостояние ЦСКА и «Жальгириса» в 80-х годах прошлого века проходило с переменным успехом, и команде из Каунаса под руководством Владаса Гарастаса трижды подряд (1985−87 гг.) удавалось опережать армейцев Александра Гомельского. Лидерами «Жальгириса» были олимпийские чемпионы Сеула Арвидас Сабонис, Римас Куртинайтис, Вольдемарас Хомичюс, после распада СССР литовская команда продолжила высоко котироваться на европейской арене.
В 1999 году «Жальгирис» Йонаса Казлаускаса выиграл Евролигу — первым на постсоветском пространстве, ЦСКА в новейшей истории турнира это удалось лишь в 2006 году. Однако с тех пор «Жальгирис» ни разу не вышел в четвертьфинал Евролиги, вряд ли удастся это команде и в нынешнем сезоне. В клубе делают ставку на молодых воспитанников литовского баскетбола, а возглавляет команду 40-летний Шарунас Ясикявичюс, который в качестве игрока Евролигу выиграл четырежды — с испанской «Барселоной», израильским «Маккаби» из
Серия поражений «Жальгириса»
В конце минувшего года «Жальгирис» одержал несколько побед в Евролиге, вплотную приблизившись к восьмому месту, которое позволит сыграть в ¼ финала. Однако затем последовали три поражения подряд, а в предыдущем матче «Жальгирис» встречался с еще одним фаворитом Евролиги — испанским «Реалом» из Мадрида, уступив на своей площадке со счетом 59:74.
Армейцы сумели прервать серию поражений, одержав победы над итальянским «Миланом» и германским «Бамбергом». ЦСКА продолжает лидировать, выиграв 14 из 18 матчей.
Встреча «Жальгирис» — ЦСКА пройдет на «Жальгирис-Арене» в Каунасе, начало — 21:00 мск. Зал вмещает 15 тысяч зрителей, а средняя посещаемость матчей «Жальгириса» — свыше 10 тысяч, что является четвертым результатом среди Евролиги. Домашнюю поддержку литовского клуба особо отметил наставник ЦСКА Димитрис Итудис, добавив, что во встрече с его командой соперник будет особо мотивирован.
Во вторник также состоится матч между УНИКСом и турецким «Фенербахче» в «Баскет-Холле» Казани (начало — 19:00 мск). УНИКС занимает 11-е место в таблице, одержав семь побед — на три меньше, чем у команд, попадающих в восьмерку. У «Фенербахче» в активе 11 побед.
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