Баскетболист ЦСКА Милош Теодосич пропустит матч Евролиги с «Жальгирисом»

Встреча «Жальгирис» — ЦСКА состоится во вторник в Каунасе. Кроме Теодосича матч пропустят два «больших» — Павел Коробков, восстанавливающийся после операции на колене, и Иван Лазарев, отправленный в молодежную команду.

«Жальгирис» — атлетичная и очень агрессивная команда, которая будет играть с повышенной мотивацией. На мотивацию соперников влияет то, что они играют перед глазами потрясающей аудитории, что они всегда сражаются и действуют очень интенсивно, что они заставили нас на протяжении 40 минут в Москве играть очень старательно, чтобы добиться победы. Ожидаю тяжелой игры. У нас есть проблемы, но, самое главное, мы хорошо работаем на тренировках и готовы биться, — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

ЦСКА с 14 победами в 18 матчах лидирует в Евролиге, «Жальгирис» с 6 победами идет на 13-м месте.