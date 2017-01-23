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23 января 2017, 23:09 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболист ЦСКА Милош Теодосич пропустит матч Евролиги с «Жальгирисом»

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич, продолжающий залечивать травму ноги, не сыграет в матче 19-тура Евролиги с литовским «Жальгирисом», сообщается на официальном сайте московского баскетбольного клуба.

Встреча «Жальгирис» — ЦСКА состоится во вторник в Каунасе. Кроме Теодосича матч пропустят два «больших» — Павел Коробков, восстанавливающийся после операции на колене, и Иван Лазарев, отправленный в молодежную команду.

«Жальгирис» — атлетичная и очень агрессивная команда, которая будет играть с повышенной мотивацией. На мотивацию соперников влияет то, что они играют перед глазами потрясающей аудитории, что они всегда сражаются и действуют очень интенсивно, что они заставили нас на протяжении 40 минут в Москве играть очень старательно, чтобы добиться победы. Ожидаю тяжелой игры. У нас есть проблемы, но, самое главное, мы хорошо работаем на тренировках и готовы биться, — сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

ЦСКА с 14 победами в 18 матчах лидирует в Евролиге, «Жальгирис» с 6 победами идет на 13-м месте.
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