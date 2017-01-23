Евгений Пашутин: УНИКС даст бой «Фенербахче»

— Это очень солидная команда, — подчеркнул Пашутин. — Пришел Бенэт, вернулся Богданович. Последняя игра с «Панатинаикосом» показала, что это уже совершенно иная команда — и по уровню игры, и по энергии. Наша задача контролировать темп, не совершать потери. Нужно держать их снайперов, потому что Богданович, Диксон и Датоме забивают по 50 процентов из-за дуги. У них есть Веселы и Юдо под кольцом, которые проводят хороший сезон. Мы должны затруднить им все броски, и не дать забить им легкие очки.

В нападении наше оружие — Кит Лэнгфорд. Его сейчас держат по два-три соперника, поэтому остальные должны быть готовы к скидке. Пока нет Колома все остальные должны сделать шаг вперед. Мы будем биться кость в кость, мы всегда играем сердцем, поэтому настраиваемся на хороший матч и готовы дать бой «Фенербахче».