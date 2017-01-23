Евгений Пашутин: УНИКС даст бой «Фенербахче»
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» подчеркнул, что его команда сможет дать бой сопернику. По словам Пашутина, УНИКС должен затруднить «Фенербахче» все броски.
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— Это очень солидная команда, — подчеркнул Пашутин. — Пришел Бенэт, вернулся Богданович. Последняя игра с «Панатинаикосом» показала, что это уже совершенно иная команда — и по уровню игры, и по энергии. Наша задача контролировать темп, не совершать потери. Нужно держать их снайперов, потому что Богданович, Диксон и Датоме забивают по 50 процентов
В нападении наше оружие — Кит Лэнгфорд. Его сейчас держат по
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