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23 января 2017, 20:10 | Баскетбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

Евгений Пашутин: УНИКС даст бой «Фенербахче»

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» подчеркнул, что его команда сможет дать бой сопернику. По словам Пашутина, УНИКС должен затруднить «Фенербахче» все броски.

Главный тренер <span class=error>УНИКСа</span> Евгений <span class=error>Пашутин</span> в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата <span class=error>Евролиги</span> против Фенербахче подчеркнул что его команда сможет дать бой сопернику. По словам <span class=error>Пашутина</span> <span class=error>УНИКС</span> должен затруднить Фенербахче все броски. Увеличить
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— Это очень солидная команда, — подчеркнул Пашутин. — Пришел Бенэт, вернулся Богданович. Последняя игра с «Панатинаикосом» показала, что это уже совершенно иная команда — и по уровню игры, и по энергии. Наша задача контролировать темп, не совершать потери. Нужно держать их снайперов, потому что Богданович, Диксон и Датоме забивают по 50 процентов из-за дуги. У них есть Веселы и Юдо под кольцом, которые проводят хороший сезон. Мы должны затруднить им все броски, и не дать забить им легкие очки.

В нападении наше оружие — Кит Лэнгфорд. Его сейчас держат по два-три соперника, поэтому остальные должны быть готовы к скидке. Пока нет Колома все остальные должны сделать шаг вперед. Мы будем биться кость в кость, мы всегда играем сердцем, поэтому настраиваемся на хороший матч и готовы дать бой «Фенербахче».
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