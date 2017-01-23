Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28525177/
23 января 2017, 19:41 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Центровой «Фенербахче» Юдо пропустит матч с УНИКСом

Центровой «Фенербахче» Экпе Юдо пропустит матч Евролиги с УНИКСом. Центровой травмировал голень, сообщает Sportando. Матч УНИКС — «Фенербахче» состоится 24 января в Казани.

Центровой Фенербахче <span class=error>Экпе</span> <span class=error>Юдо</span> пропустит матч <span class=error>Евролиги</span> с <span class=error>УНИКСом</span>. Центровой травмировал голень сообщает Sportando. Матч <span class=error>УНИКС</span> — Фенербахче состоится 24 января в Казани. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В нынешнем розыгрыше Евролиги Юдо набирает в среднем 12,2 очка, 7,5 подбора и 1,2 передачи за игру.

После 18 туров «Фенербахче» занимает в Евролиге пятое место, имея 11 побед. УНИКС с семью победами идёт 11-м. Первая встреча этих команд, прошедшая в Турции, завершилась победой УНИКСа со счётом 81:73.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбольных еврокубков

Евгений Пашутин: УНИКС даст бой «Фенербахче»

Евгений Пашутин: УНИКС даст бой «Фенербахче»

Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» подчеркнул, что его команда сможет дать бой сопернику. По словам Пашутина, УНИКС должен затруднить «Фенербахче» все броски.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России