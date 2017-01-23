Центровой «Фенербахче» Юдо пропустит матч с УНИКСом

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В нынешнем розыгрыше Евролиги Юдо набирает в среднем 12,2 очка, 7,5 подбора и 1,2 передачи за игру.



После 18 туров «Фенербахче» занимает в Евролиге пятое место, имея 11 побед. УНИКС с семью победами идёт 11-м. Первая встреча этих команд, прошедшая в Турции, завершилась победой УНИКСа со счётом 81:73.