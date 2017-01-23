БК «Нижний Новгород» проиграл ВЭФу в матче Единой Лиги ВТБ

21 января баскетбольный клуб «Нижний Новгород» на своей площадке сыграл с рижским ВЭФом. В матче Единой Лиги ВТБ нижегородцы проиграли со счетом 74:81. Об этом сообщается на официальном сайте БК «НН».

При равной игре обеих команд исход встречи решили ошибки нижегородцев на штрафных бросках.

Самым результативным игроком БК «НН» стал ДеАндре Кейн.

«Все итоги видны в протоколе — мы промазали 14 штрафных бросков при равной игре. Забей мы эти мячи с линии, и победа была бы у нас в руках», — сказал главный тренер БК «Нижний Новгород» Артурс Шталбергс.

Следующий матч нижегородцы проведут 25 января с литовским «Летувос Ритас».