Трёхочковый Дженнинга принёс победу «Локо» над «Енисеем» за секунду до конца

«Локомотив-Кубань» выиграл первую и третью четверти, но концовка матча была за хозяевами паркета. Игра шла к победе «Енисея», но за секунду до конца матча защитник Мэтт Дженнинг реализовал трёхочковый бросок и вывел «Локо» в лидеры.



Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Локомотива-Кубань» Кевин Джонс. Он набрал 26 очков, совершил 4 подбора и отдал 2 передачи.