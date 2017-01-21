Василий Карасев: Хорошо действовали в защите, сыграли с большой ротацией
Главный тренер «Зенита» Василий Карасев после победы над «Астаной» (105:82) в матче Единой лиги ВТБ остался доволен игрой команды.
По его словам, команда не расслабилась, поведя в счете.
— Хорошо действовали в защите, сыграли с большой ротацией, — цитирует Карасева официальный сайт турнира. — Повели 20 очков, главное не расслабились. Самое главное, что отыграли и в защите, и в нападении. Было несколько хороших быстрых отрывов. Сыграли хорошо на «больших», а потом грамотно переводили атаки на периметр под трехочковый бросок. В целом игрой я доволен.
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