Василий Карасев: Хорошо действовали в защите, сыграли с большой ротацией

По его словам, команда не расслабилась, поведя в счете.



— Хорошо действовали в защите, сыграли с большой ротацией, — цитирует Карасева официальный сайт турнира. — Повели 20 очков, главное не расслабились. Самое главное, что отыграли и в защите, и в нападении. Было несколько хороших быстрых отрывов. Сыграли хорошо на «больших», а потом грамотно переводили атаки на периметр под трехочковый бросок. В целом игрой я доволен.