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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28505239/
21 января 2017, 15:38 | Баскетбол: Еврокубки | ТАСС

Баскетболист ЦСКА де Коло признан самым ценным игроком 18-го тура Евролиги

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Защитник российского баскетбольного клуба ЦСКА француз Нандо де Коло признан самым ценным игроком 18-го тура Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

ЦСКА в четверг разгромил немецкий Бамберг со счетом 85:64 де Коло стал самым результативным игроком встречи с 26 очками. Увеличить
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ЦСКА в четверг разгромил немецкий «Бамберг» со счетом 85:64, де Коло стал самым результативным игроком встречи с 26 очками. Также он записал на свой счет четыре подбора, пять передач и три перехвата.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 18 матчах 14 побед. «Бамберг» идет на 12-й позиции.

В следующем матче 24 января ЦСКА на выезде встретится с литовским «Жальгирисом», «Бамберг» 25 января примет испанский «Реал».
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