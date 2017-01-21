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21 января 2017, 15:36 | Баскетбол: Еврокубки | Sports.kz

«Астана» проиграла «Зениту» в матче ВТБ

Сегодня на домашнем паркете «Астана» в рамках матча ВТБ сыграла с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает Sports.kz.

Сегодня на домашнем паркете <span class=error>Астана</span> в рамках матча <span class=error>ВТБ</span> сыграла с <nobr>санкт-петербургским</nobr> Зенитом сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Астана» уступала «Зениту» во всех четырех периодах из четырех.

Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Роберт Лоури заработавший 22 очка, Родерик Одом — 18, Усман Крубалли — 13, Иан Миллер — 7, Димитриос Катсивелис и Рустам Мурзагалиев — по 6, Александр Жигулин — 5, Леонидас Каселакис — 3, Антон Пономарев — 2.

21 января в Москве «Астана» сыграет с ЦСКА.

Баскетбол. Лига ВТБ. 13-й тур.
«Астана» — «Зенит» 82:105 (17:25, 22:33, 23:24, 20:23).

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