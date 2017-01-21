«Астана» проиграла «Зениту» в матче ВТБ

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«Астана» уступала «Зениту» во всех четырех периодах из четырех.



Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Роберт Лоури заработавший 22 очка, Родерик Одом — 18, Усман Крубалли — 13, Иан Миллер — 7, Димитриос Катсивелис и Рустам Мурзагалиев — по 6, Александр Жигулин — 5, Леонидас Каселакис — 3, Антон Пономарев — 2.



21 января в Москве «Астана» сыграет с ЦСКА.



Баскетбол. Лига ВТБ. 13-й тур.

«Астана» — «Зенит» 82:105 (17:25, 22:33, 23:24, 20:23).