«Астана» проиграла «Зениту» в матче ВТБ
Сегодня на домашнем паркете «Астана» в рамках матча ВТБ сыграла с
санкт-петербургским «Зенитом», сообщает Sports.kz.
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«Астана» уступала «Зениту» во всех четырех периодах из четырех.
Самым результативным в составе «Астаны» в сегодняшнем матче стал Роберт Лоури заработавший 22 очка, Родерик Одом — 18, Усман Крубалли — 13, Иан Миллер — 7, Димитриос Катсивелис и Рустам Мурзагалиев — по 6, Александр Жигулин — 5, Леонидас Каселакис — 3, Антон Пономарев — 2.
21 января в Москве «Астана» сыграет с ЦСКА.
Баскетбол. Лига ВТБ. 13-й тур.
«Астана» — «Зенит» 82:105 (17:25, 22:33, 23:24, 20:23).
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