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21 января 2017, 0:33 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Олимпиакос» разгромил «Басконию» в Евролиге

В Пирее состоялся матч 18-го тура регулярного сезона Евролиги, в рамках которого местный «Олимпиакос» принимал на своей площадке испанскую «Басконию».

По итогам встречи хозяева паркета одержали победу со счётом 92:62. Уже к большому перерыву греческая команда вела в счёте «+22». Во второй половине встречи греки, как и в первой, не отдали соперникам ни одной четверти. Сразу трое игроков «Олимпиакоса» отметились в этой встрече 12 очками — Василлис Спанулис, Георгиос Притензис и Костас Папаниколау.
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