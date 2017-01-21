«Олимпиакос» разгромил «Басконию» в Евролиге

По итогам встречи хозяева паркета одержали победу со счётом 92:62. Уже к большому перерыву греческая команда вела в счёте «+22». Во второй половине встречи греки, как и в первой, не отдали соперникам ни одной четверти. Сразу трое игроков «Олимпиакоса» отметились в этой встрече 12 очками — Василлис Спанулис, Георгиос Притензис и Костас Папаниколау.