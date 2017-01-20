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20 января 2017, 21:58 | Баскетбол: Еврокубки | Р-Спорт

Баскетболисты УНИКСа проиграли турецкой «Дарюшафаке» в матче Евролиги

СТАМБУЛ, 20 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа проиграли турецкой «Дарюшафаке» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Баскетболисты казанского <span class=error>УНИКСа</span> проиграли турецкой Дарюшафаке в гостевом матче регулярного чемпионата <span class=error>Евролиги</span>. Увеличить
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УНИКС в Стамбуле в пятницу уступил со счетом 64:71 (17:23, 17:10, 18:18, 12:20). Самым результативным игроком матча стал форвард «Дарюшафаки» Адриен Моерман, который набрал 17 очков. УНИКС потерпел 11 поражение в 18 матчах турнира.

Следующий матч в Евролиге УНИКС проведет 24 января в Казани с турецким «Фенербахче».
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Новости Баскетбольных еврокубков

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