Баскетболисты УНИКСа проиграли турецкой «Дарюшафаке» в матче Евролиги
СТАМБУЛ, 20 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа проиграли турецкой «Дарюшафаке» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
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УНИКС в Стамбуле в пятницу уступил со счетом 64:71 (17:23, 17:10, 18:18, 12:20). Самым результативным игроком матча стал форвард «Дарюшафаки» Адриен Моерман, который набрал 17 очков. УНИКС потерпел 11 поражение в 18 матчах турнира.
Следующий матч в Евролиге УНИКС проведет 24 января в Казани с турецким «Фенербахче».
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