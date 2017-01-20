Пашутин и Итудис станут главными тренерами команд на Матче всех звезд Единой лиги ВТБ

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Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля. Пашутин возглавит сборную «Звезд России», Итудис — сборную «Звезд мира».

«Главные тренеры станут полноценными участниками Матча всех звезд в Сочи, — сказала генеральный директор лиги Илона Корстин. — Не только игроки, но и тренеры — звезды лиги. Димитрис Итудис, который возглавит команду “Звезды мира” — действующий чемпион Евролиги и Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне именно Итудис был признан лучшим тренером Евролиги. Кроме того, сейчас его команда ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ».

Она также подчеркнула, что Пашутин, который возглавит «Звезд России», — самый побеждающий и титулованный российский тренер Единой лиги ВТБ: за восемь сезонов на его счету более ста побед. На данный момент УНИКС под его руководством занимает третье место в таблице лиги, что является лучшим результатом для российских тренеров. «Уверена, зрители в Сочи увидят интересную дуэль на тренерском мостике», — добавила Корстин.

«Звезды России» сыграют в следующем составе: Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Сергей Быков («Автодор»), Евгений Воронов (УНИКС), Евгений Колесников («Автодор»), Алексей Швед («Химки»), Сергей Карасев («Зенит»), Сергей Моня («Химки»), Виктор Хряпа, Андрей Воронцевич (оба — ЦСКА), Андрей Зубков («Локомотив-Кубань»), Петр Губанов («Нижний Новгород»), резерв (13-й игрок): Антон Понкрашов (УНИКС).

«Звезды мира»: Стефан Маркович («Зенит»), Тэйлор Рочести («Локомотив-Кубань»), Милош Теодосич, Нандо де Коло (оба — ЦСКА), Янис Блумс (ВЭФ), Кит Лэнгфорд (УНИКС), Райан Брокхофф («Локомотив-Кубань»), Деандре Кейн («Нижний Новгород»), Янис Тимма («Зенит»), Николас Миннерат («Автодор»), Фрэнк Элегар («Енисей»), Артем Параховский (УНИКС), резерв (13-й игрок): Данило Анджушич («Парма»).