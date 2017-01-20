Де Коло готов бороться за победу в конкурсе трехочковых на Матче звезд Лиги ВТБ

Первый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ пройдет в Сочи 11 февраля. В четверг были названы составы команд «Звезды России» и «Звезды Мира», в последнюю вошли Де Коло и его одноклубник серб Милош Теодосич.

«Конечно, приятно попасть в число участников Матча всех звезд. В прошлом я играл на Матче звезд во Франции, это было здорово. Я был молод, и для меня было большой честью выйти на площадку вместе с главными звездами лиги. Пока не знаю, чего ожидать, буду ли участвовать в конкурсах. В принципе, я готов побороться за победу в конкурсе трехочковых, почему бы и нет? Не знаю, кто будет главным фаворитом — в Лиге ВТБ много хороших снайперов, Милош Теодосич точно будет претендовать на победу в случае участия», — сказал Де Коло.

Французский защитник ЦСКА является самым ценным игроком (MVP) Евролиги прошлого сезона и двух предыдущих регулярных сезонов Лиги ВТБ.