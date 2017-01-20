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20 января 2017, 1:14 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Анадолу Эфес» «+10», Пол набрал 25 очков

Испанская «Барселона» обыграла турецкий «Анадолу Эфес» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 88:78.

Первая половина матча завершилась с преимуществом турецкого клуба в 1 очко, однако в третьей десятиминутке «Барселона» победила со счётом 30:19.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Анадолу Эфес» Брэндон Пол. Он набрал 25 очков, отдал 1 передачу и совершил 1 перехват.

«Барселона» занимает 10-е место в турнирной таблице, «Анадолу Эфес» — девятый.
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