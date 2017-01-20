«Барселона» обыграла «Анадолу Эфес» «+10», Пол набрал 25 очков

Первая половина матча завершилась с преимуществом турецкого клуба в 1 очко, однако в третьей десятиминутке «Барселона» победила со счётом 30:19.



Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Анадолу Эфес» Брэндон Пол. Он набрал 25 очков, отдал 1 передачу и совершил 1 перехват.



«Барселона» занимает 10-е место в турнирной таблице, «Анадолу Эфес» — девятый.