Тренер «Бешикташа» Сарыджа возглавил сборную Турции по баскетболу

Сарыджа ранее работал в турецкой «Пинар Каршияке», с которой стал чемпионом и обладателем кубка страны, а в августе 2016 года подписал контракт с «Бешикташем».

Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 31 августа по 17 сентября в Турции, Израиле, Румынии и Финляндии. Турки попали в группу D, матчи которой будут сыграны в Стамбуле, вместе со сборными России, Великобритании, Сербии, Латвии и Бельгии.