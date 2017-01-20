Тренер «Бешикташа» Сарыджа возглавил сборную Турции по баскетболу
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт. Тренер стамбульского «Бешикташа» Уфук Сарыджа возглавил сборную Турции по баскетболу, которая будет соперником национальной команды России по групповому этапу чемпионата Европы-2017, сообщается на официальном сайте Турецкой баскетбольной федерации (TBF).
Сарыджа ранее работал в турецкой «Пинар Каршияке», с которой стал чемпионом и обладателем кубка страны, а в августе 2016 года подписал контракт с «Бешикташем».
Чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 31 августа по 17 сентября в Турции, Израиле, Румынии и Финляндии. Турки попали в группу D, матчи которой будут сыграны в Стамбуле, вместе со сборными России, Великобритании, Сербии, Латвии и Бельгии.
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