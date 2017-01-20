ЦСКА разгромил «Бамберг»
Московские армейцы одержали уверенную победу над немецким клубом в домашнем матче 18-го тура Евролиги.
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ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат.
ЦСКА — БАМБЕРГ — 85:64 (21:17, 23:16, 25:15, 16:16).
Судьи: Болтаузер (Словения), Перез Пизарро (Испания), Хордов (Хорватия).
19 января. Москва, арена «Мегаспорт». 6173 зрителя.
В этом сезоне немецкой команде из города Бамберга не везет. К восемнадцатому туру в Евролиги они потерпели 10 поражений, но большинство проигрышей были с минимальным счетом. С разницей в одно очко они проиграли прошлогоднему финалисту Евролиги — «Фенербахче», также «Панатинаикосу» и «Црвене Звезде». На два очка команда проиграла «Даруссафаке» и ЦСКА. В матче первого круга против армейцев подопечные Андреа Тринкьери потерпели поражение на последних секундах. Героем встречи стал Виталий Фридзон, который забросил победный мяч в корзину под звук финальной серены. Десятое место в турнирной таблице Евролиги не отражает силу «Брозы»: команда умеет играть против фаворитов и рано или поздно удача должна к ним вернуться. Но не в этот раз: ЦСКА без малейших усилий обыграл немецкий клуб.
«БАМБЕРГ» НА МЕЛЛИ
Еще до начала встречи ЦСКА объявил, что Милош Теодосич не сможет выйти на паркет
Как и наставник ЦСКА, главный тренер «Брозе» Андреа Тринкьери постоянно меняет стартовые пятерки. Единственный игрок, который все время выходил в старте — Николо Мелли. Его выбор не случаен: он один из немногих в составе немецкого клуба, кто прекрасно делает подборы под щитом.
С первых минут немцы старались как можно больше бросать и шли в проходы под кольцо. Армейцы показывали отличную защиту, заставляли соперников мазать и результативно атаковали. Даже Мелли не мог ничего поделать: спустя первую четверть «Брозе» сделал лишь один подбор под собственным щитом.
Наставник немецкого клуба судорожно пытался
В составе «Брозе» половину работы делал Мелли — спустя первую половину встречи на его счету треть очков команды и половина подборов, причем все в нападении. Тем не менее, армейцы заработали себе комфортное преимущество в 11 очков на вторую половину встречи. Оставалось загадкой, что способен предложить Тринкьери, которого за глаза называют ….
СИНЬОР ПОМИДОР
Итальянский тренер хорошо знаком с российскими командами, но работать у нас в стране не может. В сезоне 2013−14 он возглавлял казанский УНИКС и были успехи — казанцы дошли до финала Еврокубка, но итальянец команду покинул. По его словам
Тринкьери тренер со странностями. Он часто во время подготовки команды пишет на доске философские цитаты. В его тренерский состав входит не три специалиста, а пять. По этому сезону Евролиги складывается, что «Брозе» может не обращать внимания на подборы под чужим щитом, перехваты и не зарабатывать фолы. Но сила команды в атаке: по проценту реализации бросков они одни из лучших в Евролиге. Точность двухочковых — самая высокая на турнире, дальние броски чуть похуже, чем у лидера ЦСКА, но бросает немецкая команда чаще.
Наставник «Брозе» говорил, что ему очень нравится, когда каждый игрок в его команде способен бросить издали, да и излишнее внимание защите вредит. В сегодняшней встрече против ЦСКА высокий процент попадания показали только
Вторая половина встречи началась с очередной результативной атаки ЦСКА. Сценарий игры не изменился: «Брозе» совершал невынужденные потери мяча и фолил. Армейцы пользовались этим и уже по ходу третьей четверти имели преимущество в 24 очка, но, как обычно, начали заигрываться, чем вызвали гнев Итудиса. Наставник ЦСКА начал размахивать руками и без слов было понятно, что он недоволен. После взбучки армейцы снова заиграли и вышли на последнюю десятиминутку с комфортным запасом очков. Оставалось только их не растерять, что было невозможно, если учесть игру, которую демонстрировали немцы. В спокойном темпе ЦСКА довел встречу до заслуженной победы. Интриги, как в первом матче этого сезоне против «Брозе», не случилось.
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