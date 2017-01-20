«Црвена Звезда» победила «Маккаби» в Евролиге, Гудлок набрал 19 очков
Сербская «Црвена Звезда» на выезде обыграла «Маккаби» (Тель-Авив) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 71:67.
Хозяева паркета выигрывали к концу третьей четверти с разницей «+6», однако в заключительной десятиминутке гости победили 23:13.
Самым результативным в матче стал американский защитник «Маккаби» Эндрю Гудлок. Он набрал 19 очков, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи.
На данный момент «Црвена Звезда» занимает седьмое место в турнирной таблице. «Маккаби» на 14-й строчке.
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