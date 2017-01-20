«Црвена Звезда» победила «Маккаби» в Евролиге, Гудлок набрал 19 очков

Хозяева паркета выигрывали к концу третьей четверти с разницей «+6», однако в заключительной десятиминутке гости победили 23:13.



Самым результативным в матче стал американский защитник «Маккаби» Эндрю Гудлок. Он набрал 19 очков, совершил 5 подборов и отдал 2 передачи.



На данный момент «Црвена Звезда» занимает седьмое место в турнирной таблице. «Маккаби» на 14-й строчке.