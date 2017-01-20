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20 января 2017, 0:16 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Милан» обыграл «Галатасарай» «+5» благодаря 19 очкам Симона

Итальянский «Милан» на домашнем паркете обыграл турецкий «Галатасарай» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 92:87.

Хозяева уступили в четвёртой четверти со счётом 21:27, однако этого оказалось достаточно для итоговой победы с разницей в пять очков.

Самым результативным игроком матча стал хорватский защитник «Милана» Крунослав Симон. Он набрал 19 очков, совершил 3 подбора и отдал 5 передач.

«Милан» в турнирной таблице занимает 16-е место, «Галатасарай» — 15-й.
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