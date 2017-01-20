«Милан» обыграл «Галатасарай» «+5» благодаря 19 очкам Симона

Хозяева уступили в четвёртой четверти со счётом 21:27, однако этого оказалось достаточно для итоговой победы с разницей в пять очков.



Самым результативным игроком матча стал хорватский защитник «Милана» Крунослав Симон. Он набрал 19 очков, совершил 3 подбора и отдал 5 передач.



«Милан» в турнирной таблице занимает 16-е место, «Галатасарай» — 15-й.