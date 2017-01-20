«Милан» обыграл «Галатасарай» «+5» благодаря 19 очкам Симона
Итальянский «Милан» на домашнем паркете обыграл турецкий «Галатасарай» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 92:87.
Хозяева уступили в четвёртой четверти со счётом 21:27, однако этого оказалось достаточно для итоговой победы с разницей в пять очков.
Самым результативным игроком матча стал хорватский защитник «Милана» Крунослав Симон. Он набрал 19 очков, совершил 3 подбора и отдал 5 передач.
«Милан» в турнирной таблице занимает 16-е место, «Галатасарай» — 15-й.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter