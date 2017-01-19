«Фенербахче» переиграл «Панатинаикос» в Евролиге, несмотря на 25 очков Джеймса

Турецкий клуб выиграл первую четверть со счётом 27:16, после чего продолжил увеличивать своё преимущество. Греки набрали больше очков только по итогам третьей десятиминутки — 17:16.



Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Панатинаикоса» Майк Джеймс. На его счету 25 очков, 1 подбор, 2 передачи и 2 перехвата.