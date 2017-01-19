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https://sport.mail.ru/news/basketball-eurocups/28488267/
19 января 2017, 23:00 | Баскетбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Фенербахче» переиграл «Панатинаикос» в Евролиге, несмотря на 25 очков Джеймса

Турецкий «Фенербахче» на домашнем паркете переиграл греческий «Панатинаикос» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги — 84:63.

Турецкий клуб выиграл первую четверть со счётом 27:16, после чего продолжил увеличивать своё преимущество. Греки набрали больше очков только по итогам третьей десятиминутки — 17:16.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Панатинаикоса» Майк Джеймс. На его счету 25 очков, 1 подбор, 2 передачи и 2 перехвата.
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