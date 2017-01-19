ЦСКА обыграл «Бамберг» в матче баскетбольной Евролиги

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Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, в его активе 26 очков.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 18 матчах 14 побед. «Бамберг» идет на 12-й позиции.

В следующем матче 24 января ЦСКА на выезде встретится с литовским «Жальгирисом», «Бамберг» 25 января примет испанский «Реал».