ЦСКА обыграл «Бамберг» в матче баскетбольной Евролиги
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над немецким «Бамбергом» со счетом 85:64 в домашнем матче Евролиги.
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Самым результативным игроком встречи стал защитник армейцев Нандо Де Коло, в его активе 26 очков.
В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать, одержав в 18 матчах 14 побед. «Бамберг» идет на 12-й позиции.
В следующем матче 24 января ЦСКА на выезде встретится с литовским «Жальгирисом», «Бамберг» 25 января примет испанский «Реал».
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