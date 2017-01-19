ЦСКА сыграет с «Бамбергом» в матче баскетбольной Евролиги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Неделю назад ЦСКА сумел прервать серию неудач, разгромив итальянский «Милан» (101:64) и продолжая возглавлять турнирную таблицу. ЦСКА выиграл 13 матчей, на одну победу опережая ближайших конкурентов — испанский «Реал» и греческий «Олимпиакос». «Бамберг» неделю назад также играл в России, уступив в Казани местному УНИКСу — 58:63. Эта неудача осложнила турнирное положение германского клуба — от заветной восьмой строчки они отстают уже на две победы.

1 декабря ЦСКА одержал над «Бамбергом» непростую победу со счетом 90:88, на тот момент соперник находился на самом дне турнирной таблицы, однако сумел поправить свое положение. «Бамберг» — восьмикратный чемпион Германии, выигравший два последних национальных первенства, однако в Евролиге команда дальше стадии «топ-16» не пробивалась.

Главным тренером «Бамберга» является 48-летний итальянец Андреа Тринкьери, который ранее работал в УНИКСе и сборной Греции. По его словам, после неудачной предыдущей игры команда должна с уважением относиться к любому сопернику, не говоря уже о лучшем клубе Европы. К тому же в составе ЦСКА выступает лучший баскетболист Европы — такой титул по версии итальянского издания La Gazzetta Dello Sport на днях получил сербский разыгрывающий Милош Теодосич. Самым ценным игроком турнира Теодосича считают и тренеры клубов, выступающих в этом турнире.

Димитрис Итудис считает «Бамберг» амбициозной и «умной» командой с хорошей клубной организацией и достойным подбором игроков. Как считает греческий тренер ЦСКА, «Бамберг» нельзя назвать средней командой, учитывая, что она уже не раз побеждала соперников высокого уровня.

Матч ЦСКА — «Бамберг» пройдет на столичной арене «Мегаспорт», начало — 20:00 мск. В пятницу матч 18-го тура проведет УНИКС — в гостях с турецкой «Дарюшшафакой».