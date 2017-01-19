«Химик» проиграл турецкой «Каршияке» и лишился шансов на плей-офф баскетбольной Лиги чемпионов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Химик» приложил максимум усилий для сохранения шансов на выход в Кубок ФИБА, боролся с турецкой «Пинар Каршиякой» до последних секунд игры, но несмотря на все старания, не сумел переломить ход встречи во второй половине, и уступил хозяевам с разницей в 7 очков.

По ходу встречи «Химик» лидировал на старте с преимуществом в пять очков, проиграл за последнюю минуту четверти до -9, допустил шестиминутный провал в атаке во втором игровом отрезке, но сократил отставание с минус восемнадцати в концовке второй и на старте третьей, добившись отставания всего в три пункта (34:31) после удачного старта и трехочкового Смита и удачной атаки Антипова.

Но каждый раз, приближаясь к хозяевам, южненцы пропускали от «Каршияки» и вновь оказывались на расстоянии от пяти до девяти пунктов. За минуту до завершения игрового времени при счете 69:64 южненцы сделали попытку реализовать дальний бросок, но Бехерано не сумел завершить атаку команды результативно, и это, по сути был последний момент встречи, когда «Химик» мог изменить ход событий. Немного не хватило везения, немного — уверенности, но в целом команда Виталия Степановского очень достойно провела игру и заставила понервничать принимающую сторону, которой победа досталась ценой сорокаминутной борьбы. Последнюю ставку южненцы сделали на тактику быстрого фола, но точны были обе стороны, так что расстановку сил это не поменяло.

Итог встречи — 77:70 в пользу «Пинар Каршияки». У «Химика» остается одна игра в регулярном сезоне — 24 января в Южном наша команда сыграет против израильского «Маккаби Ришон».