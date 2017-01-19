Баскетболистки «Надежды» проиграли «Вильнёв-Д’Аск» в матче Евролиги
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Баскетболистки оренбургской «Надежды» проиграли французскому «Вильнёв-Д’Аск» в матче группового этапа Евролиги.
Встреча группы B, прошедшая в среду во Франции, завершилась со счетом 83:71 (20:22, 16:16, 18:17, 29:16) в пользу хозяев. В составе российского клуба Тиффани Митчелл набрала 26 очков.
«Надежда» 25 января примет польский «Польковице».
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